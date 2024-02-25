В Беларуси проходят "выборы", которые оппозиция призвала бойкотировать

В Беларуси в воскресенье без участия международных наблюдателей проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первые общенациональные "выборы" в Беларуси с начала массовых политических репрессий три с половиной года назад.

Власти в Минске не пригласили международных наблюдателей, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ОБСЕ в ответ на это выразили "глубокое сожаление".

Белорусский парламент постепенно начал терять полномочия с тех пор, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко стал усиливать свою власть после избрания в 1994 году.

Лукашенко заявил, что выиграл шестой президентский срок в 2020 году в результате голосования, которое США и Европейский Союз осудили как фальсифицированное.

Тогда в Беларуси вспыхнула беспрецедентная волна протестов, на которую власти ответили масштабными репрессиями, которые продолжаются до сих пор.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, которая сейчас находится в изгнании, призвала избирателей бойкотировать голосование.

Команда Тихановской призвала участвовать в онлайн-марафоне "Выбираю Новую Беларусь!", в котором обсудят, "как от диктатуры обмана и страха перейти к стране, о которой мы все мечтаем".

Лукашенко 20 февраля созвал свой аппарат безопасности в Минске, заявив, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну "всеми правдами и неправдами".