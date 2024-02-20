Лукашенко заявил, что "западные спецслужбы" готовят провокацию в Польше

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы якобы готовят провокацию против гражданского населения Беларуси, чтобы обвинить Беларусь и Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило государственное агентство Беларуси "Белта".

Лукашенко озвучил свое заявление на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Все добытые разведкой сценарии разного рода провокаций, проведения экстремистских акций с привлечением боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и немедленно обнародуем, насколько это возможно.

Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", – рассказал Лукашенко.

Он также заявил о польских попытках якобы вербовки белорусских чиновников.

"Одновременно Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" и "лахушек". Они будут искать и создавать новых лояльных к Западу и более эффективных деятелей здесь.

В ход пойдут все методы – от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным. В фокусе внимания может быть кто угодно", – заявил белорусский диктатор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".

Ранее в Беларуси заявили о задержании сотрудниками КГБ офицера запаса, который, как утверждают, якобы работал на спецслужбы Украины.