В Польше осуществили самое масштабное повреждение украинского зерна - высыпали 160 тонн

В Польше произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

"Новый акт вандализма – ночью с 24 на 25 февраля на станции Котомеж была рассыпана украинская агропродукция с 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира", – говорится в сообщении.

Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях, и четвертый случай безнаказанности и безответственности, прокомментировал Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Awaria mechanizmu zamykającego 🤦🏼

Lokalizacja: Kotomierz

Źródło: Internet pic.twitter.com/TAPWPpRe1i — Edgar Wolność Polska (@EdgarWolnosc) February 25, 2024

"Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там", – заявил Кубраков.

Польские СМИ сообщают, что в вагонах везли кукурузу. На место происшествия оперативно прибыли представители местной власти и полиции. Сейчас информации о злоумышленниках и причинах их действий не предоставляют.

Ранее украинское зерно высыпали из грузовиков и железнодорожных вагонов вблизи польско-украинской границы.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. В правительстве Польши извинились за этот случай.

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