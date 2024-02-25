У Польщі здійснили наймасштабніше пошкодження українського збіжжя - висипали 160 тонн
Неділя, 25 лютого 2024, 16:27
У Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".
"Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу", – йдеться у повідомленні.
Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
Awaria mechanizmu zamykającego 🤦🏼— Edgar Wolność Polska (@EdgarWolnosc) February 25, 2024
Lokalizacja: Kotomierz
Źródło: Internet pic.twitter.com/TAPWPpRe1i
"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і, згідно домовленностям з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявив Кубраков.
Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.
Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону.
Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок.
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