Как Грузия стала важным элементом в войне РФ против Украины и Запада

Впервые за долгие месяцы кризиса в украино-грузинских отношениях реакция официального Тбилиси выглядит вполне адекватной ситуации.

С заявлениями в поддержку Украины 24 февраля выступили не только президент Зурабишвили, но и новоизбранный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе – даже несмотря на то, что ранее он обвинял Киев в стремлении "открыть второй фронт в Грузии".

А мэрия Тбилиси приняла решение подсветить вечером 24 февраля телебашню в цвета украинского флага.

О том, может ли это означать начало потепления в отношениях Грузии и Украины – в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Подарок для роспропаганды: в чем состоит ключевая угроза сближения Грузии с РФ. Далее – краткое ее изложение.

"Еще один повод для осторожного оптимизма – то, что для своего первого зарубежного визита премьер Кобахидзе выбрал Брюссель. Шаг, который можно трактовать как подтверждение прозападного курса Тбилиси", – отмечает Юрий Панченко.

В то же время, добавляет автор колонки, брюссельские заявления главы грузинского правительства крайне однозначны: никаких изменений во внешнюю политику вносить не планируется.

Так, Грузия не собирается присоединяться к западным санкциям против РФ, а поддержка Украины ограничится голосованием с осуждением действий России на международных площадках (что в Тбилиси называют "политической поддержкой") и предоставлением гуманитарной помощи.

Все, что выходит за эти пределы, в грузинских властях называют "попытками втягивания Грузии в войну".

Показательно, что в Еврокомиссии пока избегают критики нового правительства Грузии, пишет Юрий Панченко.

"Логика действий Брюсселя понятна: там избегают заявлений, которые могут трактоваться грузинскими властями как "отказ от европейского будущего". Который таким образом легализует окончательный разворот Тбилиси в сторону РФ", – объясняет автор колонки.

Единственное, на чем в Брюсселе делают акцент – это выполнение "домашнего задания", по результатам которого для Тбилиси должны согласовать открытие переговоров о вступлении в ЕС.

Вместе с тем такая стратегия не учитывает одного, но чрезвычайно важного момента, констатирует Панченко: Грузия уже стала важным элементом в войне РФ против Украины и Запада.

И речь идет не только и не столько о роли Грузии как окна по обходу санкций.

По словам редактора, в громком интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону Владимир Путин пытался донести свои месседжи до тех западных политиков, которые до сих пор отстаивают мнение о возможности взаимопонимания с Путиным, даже ценой уступок со стороны Украины.

"Эта бесконечная мобилизация в Украине, истерика, внутренние проблемы. Рано или поздно мы все равно договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Нужно много времени, но это восстановится", – убеждает Путин не столько Карлсона, сколько Дональда Трампа.

Для западных политиков, особенно не слишком знакомых с украинской историей, этот тезис может оказаться вполне дельным.

Особенно если он проиллюстрирован примером Грузии.

"Отличный пример для политиков вроде Дональда Трампа, что не стоит тратиться на помощь Украине, ведь все равно война рано или поздно закончится, а народы "помирятся".

Не исключено, что это станет одним из ключевых орудий Кремля в пропагандистской войне против Украины", – отмечает Юрий Панченко.

По его словам, Киеву стоит уже сейчас быть готовым противостоять этому тезису: давить на ЕС о недопустимости игнорирования откровенно пророссийской политики Тбилиси, а одновременно – поддерживать проевропейские движения грузинской власти. Особенно если заявления 24 февраля будут иметь продолжение.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Подарок для роспропаганды: в чем состоит ключевая угроза сближения Грузии с РФ.