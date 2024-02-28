Польская полиция изложила подробности задержания украинских журналистов на границе

Польская полиция рассказала свое видение ситуации с задержанием у польско-белорусской границы журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции Польши от 28 февраля.

Польские правоохранители рассказали о полученном накануне сообщении от "неравнодушного жителя" о двух мужчинах, которые в течение двух дней находились в автомобиле возле путей вблизи железнодорожного узла в селе Голяшин Луковского повета. Согласно информации, полученной польскими полицейскими, мужчины фотографировали и использовали дрон.

"Принимая во внимание внутреннюю безопасность государства, а также тот факт, что железнодорожные пути, особенно на территории приграничных воеводств, являются стратегическими местами с точки зрения безопасности, сотрудники полиции вмешались против указанных лиц", – объясняет полиция в своем заявлении.

По ее словам, оба мужчины общались на украинском языке, называя себя журналистами, и из-за языкового барьера и необходимости проверки предъявленных документов пришлось проводить действия в отделении полиции.

"Все действия, проведенные в отношении выявленных лиц, были направлены на установление их личности и тщательную проверку причины их пребывания на железнодорожной развязке. После проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации о проведенных действиях, мужчины покинули помещение Окружного управления полиции в Лукове.

Все документы и вещи им вернули. Ни один из мужчин, в отношении которых проводились мероприятия, не заявил сотрудникам полиции о повреждении их снаряжения", – уверяет полиция Польши.

Она также настаивает, что во время проведения мероприятий в отделении полиции сотрудники поддерживали связь с представителями консульства Украины в Польше.

"Ситуация, сложившаяся за нашей восточной границей, обусловливает повышенную бдительность как со стороны служб, так и со стороны общества. Мы должны помнить, что на территории нашей страны могут происходить разного рода провокации, поэтому необходимо действовать быстро", – заявили в полиции.

Ранее 27 февраля об инциденте с задержанием сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Также на связь между этими двумя событиями указывают и некоторые польские СМИ.

Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.

После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.