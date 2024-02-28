Польська поліція виклала подробиці затримання українських журналістів на кордоні

Польська поліція розповіла своє бачення ситуації з затриманням біля польсько-білоруського кордону журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві поліції Польщі від 28 лютого.

Польські правоохоронці розповіли про отримане напередодні повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту. Згідно з інформацією, отриманою польськими поліцейськими, чоловіки фотографували та використовували дрон.

"Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з точки зору безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб", – пояснює поліція в своїй заяві.

За її словами, обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називаючи себе журналістами, і через мовний бар'єр та необхідність перевірки пред'явлених документів довелося проводити дії у відділенні поліції.

"Всі дії, проведені відносно виявлених осіб, були спрямовані на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці. Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові.

Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження", – запевняє поліція Польщі.

Вона також наполягає, що під час проведення заходів у відділенні поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

"Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко", – заявили в поліції.

Раніше 27 лютого про інцидент із затриманням повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Також на зв'язок між цими двома подіями вказують і деякі польські ЗМІ.

Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участю спецслужб – відпустили.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.