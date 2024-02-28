Почему Украине будет непросто найти ответ на польские торговые ограничения

Польские фермеры требуют запретить бесконтрольный украинский агроимпорт. Для достижения своей цели они, среди прочего, устраивают протесты внутри страны и блокаду на границе с Украиной.

Польские власти не могут повлиять на фермеров, потому что их требования поддерживает большинство поляков. В условиях политического кризиса правительство тем более не решится выполнить предписания Еврокомиссии.

Сам Брюссель демонстрирует беззубую политику в отношении стран, которые вопреки решению Еврокомиссии единолично ограничивают импорт из Украины отдельных товаров.

Неготовность польских фермеров искать компромисс делает невозможным и выполнение предложенного украинским правительством "плана взаимопонимания".

О том, как в такой ситуации может поступить украинская власть – читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая реальность и новые вызовы: как Украине защитить своих экспортеров. Далее – краткое ее изложение.

Сейчас в Киеве предпочитают продолжать переговоры и надеяться на компромисс.

Президент Зеленский заявил, что если премьеры Украины и Польши не найдут шаги к компромиссу, то "мы будем защищать наш бизнес".

Под шагами по защите украинского бизнеса, вероятно, имеется в виду введение зеркального запрета на польский агроимпорт – в первую очередь, на польскую молочную продукцию, занимающую немалую долю украинского рынка.

Этот шаг может быть мощным ответом Польше: в отличие от украинских фермеров, польским молочникам будет гораздо сложнее найти рынок сбыта на замену закрытому украинскому.

Впрочем, этот шаг имеет ряд недостатков.

"Законодательство Украины не предусматривает правовых механизмов, которые бы позволили правительству ввести торговый запрет или ограничение польской продукции именно как ответную меру на действия Польши до решения Органа урегулирования спора в ВТО", – отмечает руководитель практики международной торговли юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко.

В прошлом году Киев анонсировал подачу жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) против всех стран, которые введут ограничения в отношении украинской аграрной продукции.

Несмотря на все сложности с функционированием арбитража ВТО, подача жалобы вызвала немалое беспокойство наших соседей.

Впрочем, как уточняет Елена Омельченко, в распоряжении Киева есть и другие инструменты, которые могут быть использованы при наличии политической воли: антидемпинговые, санитарные или фитосанитарные меры или введение временного ограничения.

Кроме того, Украина может имплементировать ст. 21 ГАТТ об ИСКЛЮЧЕНИЯХ по соображениям безопасности и предоставить полномочия правительству применять любые меры, однако это требует принятия отдельного закона, отмечает она.

Но даже при таком сценарии достичь успеха будет непросто.

Дело в том, что польская пищевая промышленность не имеет такого электорального влияния в Польше, как фермеры. А соответственно, далеко не факт, что такой шаг сможет заставить польское правительство изменить свою политику.

И наконец, в Варшаве уже пообещали в ответ дополнительно расширить запрет на новые позиции украинского импорта.

Тем более, напомним, что претензии к украинской продукции имеют фермеры и из других стран ЕС.

Поэтому одержать победу в этой торговой войне будет очень непросто.

А чтобы увеличить наши шансы на успех, Киев должен подготовить детальный анализ того, какими инструментами защиты мы располагаем, какие из них могут быть эффективными, а какие, наоборот, могут принести больше рисков, чем результатов.

Именно поэтому "Европейская правда" вместе с юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" возобновляет спецпроект "Торговые войны", который выходил до начала полномасштабного российского вторжения.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Новая реальность и новые вызовы: как Украине защитить своих экспортеров.