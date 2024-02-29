"Гражданская коалиция" премьера Польши Дональда Туска минимально сохраняет свое преимущество над оппозиционной "Право и справедливость" и на местных выборах весной может получить большинство во всех регионах, кроме двух восточных воеводств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News

В новом опросе United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna респондентам было задано два вопроса. Первый вопрос касался явки на предстоящих местных выборах.

Чуть более 52% респондентов выразили готовность принять участие в выборах, назначенных на 7 апреля. 43% опрошенных не намерены идти на выборы.

Во второй части опроса поляков спрашивали об их политических предпочтениях. "Гражданская коалиция" вышла на первое место, хотя ее преимущество над конкурентами минимально.

За партию Дональда Туска готовы проголосовать 30,6% респондентов, тогда как "Право и справедливость" может рассчитывать на 30,2% поддержки. Как отмечает United Surveys, результат "Гражданской коалиции" почти не улучшился по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами.

С другой стороны, рейтинги "Польши 2050" и Польской крестьянской партии растут. Более 17% поляков хотят проголосовать за коалицию "Третий путь", что почти на 3 пункта больше, чем в октябре прошлого года. Результат Конфедерации, с другой стороны, составляет 7,6%, а левых поддержали бы 8,5% респондентов.

На местных выборах 2018 года "Право и справедливость" получила абсолютное большинство в шести региональных ассамблеях. Однако опрос прогнозирует кардинальное изменение ситуации. Анализ, представленный United Surveys, показывает, что на этот раз группировка получит 202 места в ассамблеях (на 42 меньше, чем почти шесть лет назад), тогда как "Гражданская коалиция" будет иметь 193 места (на одно меньше).

При таком раскладе партия Ярослава Качиньского смогла бы сохранить большинство в местных советах на Люблинщине и Подкарпатье, но коалиция доминировала бы в остальных воеводствах.

Согласно избирательному календарю, голосование состоится 7 апреля, а возможный второй тур запланирован на две недели позже – 21 апреля.

Ранее лидеры "Польши 2050" и Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш и Шимон Головня объявили, что их блок "Третий путь" пойдет на местные выборы вместе.

При этом Туск как лидер "Гражданской платформы" ранее выразил надежду, что три партии смогут объединить свои усилия – так же, как на парламентских выборах в октябре прошлого года.