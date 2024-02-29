Европарламент принял резолюцию с призывом поддерживать Украину оружием до победы

Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой призывает государства ЕС поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы".

Об этом сообщает "Европейская правда".

За проголосовал 451 депутат, против – 46, еще 49 воздержались.

В тексте евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат грозит серьезными последствиями, поскольку из развязки в Украине сделают для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах для достижения своих целей.

Депутаты отмечают, что для того, чтобы победа Украины была возможна, не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС были способны предоставлять Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты Taurus, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками.

Страны ЕС и НАТО призывают предоставлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.

Также депутаты отмечают, что поставки оружия от европейских производителей на нужды Украины должны быть приоритетнее контрактов с третьими странами.

В дополнение они призывают Палату представителей США наконец принять проект с военной помощью для Украины.

Также резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавшим в результате войны.

"Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она сделала значительный вклад в восстановление Украины", – говорится в коммюнике, где цитируют содержание документа.

Депутаты призвали ЕС сохранять действующие санкции против России и Беларуси и расширять их, в частности, запретить импорт российского урана и продукции металлургии, прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией и наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.

Также они осудили страны и компании и отдельных лиц, которые помогают России обходить санкции, и отметили, что в ЕС за это должна быть уголовная ответственность.

Отметим, резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Берлин не может вслед за Великобританией и Францией отправить Украине дальнобойное оружие.

После того в Германии и других странах прозвучал ряд заявлений в попытке убедить его, в частности, с таким призывом выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.