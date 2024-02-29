Глава Мюнхенской конференции надеется, что Шольц передумает насчет Taurus
Несмотря на четкий отказ канцлера Германии Олафа Шольца, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген продолжает надеяться на поставки Германией крылатых ракет Taurus в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.
"Я не теряю надежды, что это "нет" – не окончательное, тем более, что приведенные аргументы не являются весомыми: Южная Корея использует Taurus без участия солдат Бундесвера, а украинцы также умеют обращаться с современным оружием", – сказал Хойсген.
Дальнейшие намеки на то, что они не ограничатся атаками на российские позиции только в Украине, были бы "злонамеренными", отметил он.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не может вслед за Великобританией и Францией отправить Украине дальнобойное оружие.
Шольц объяснил, что отказывается одобрять поставки Киеву крылатых ракет Taurus, опасаясь, что они могут быть использованы для поражения целей в глубине России.
Министерство обороны Великобритании после этого заявило, что использование Киевом полученных от союзников крылатых ракет является делом Вооруженных сил Украины.