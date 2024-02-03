Белый дом раскрыл детали авиаударов по семи объектам в Ираке и Сирии

США заявляют, что их авиаудары в ночь на субботу в ответ на атаку по базе в Иордане продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям на семи объектах, используемых Корпусом стражей исламской революции Ирана и боевыми группировками, которые они спонсируют. Три из этих объектов расположены в Ираке. Четыре – в Сирии", – сказал Кирби.

"В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, отправленные из Соединенных Штатов, которые выпустили более 125 высокоточных управляемых боеприпасов в течение примерно 30 минут", – добавил он.

Кирби напомнил, что целями атаки были центры командования и управления, а также штабные здания и разведывательные центры, склады ракет и беспилотных летательных аппаратов, логистические объекты, объекты цепи поставок боеприпасов.

"Эти цели были тщательно отобраны, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и на основе четких, неопровержимых доказательств того, что они были связаны с нападениями на американский персонал в регионе. Министерство обороны находится на ранних стадиях оценки боевых потерь, но мы считаем, что удары были успешными", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, и сообщил, что с Тегераном не было никакого контакта с воскресенья, когда в Иордании были убиты трое американских военнослужащих.

США в ночь на 3 февраля нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, в результате которой погибли трое солдат.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.