США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии

США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, в результате которой погибли трое солдат.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

Командование отметило, что нанесло авиаудары по силам иранского Корпуса стражей исламской революции "Кудс" и связанных с ними ополченских группировках.

Во время удара были использованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, переброшенные из Соединенных Штатов, и 125 высокоточных боеприпасов.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and…