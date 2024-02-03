США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии

США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, в результате которой погибли трое солдат.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

Командование отметило, что нанесло авиаудары по силам иранского Корпуса стражей исламской революции "Кудс" и связанных с ними ополченских группировках.

Во время удара были использованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего радиуса действия, переброшенные из Соединенных Штатов, и 125 высокоточных боеприпасов.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

Объектами ударов стали командные центры, разведывательные центры, склады ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и поставки боеприпасов группировок боевиков и их спонсоров из иранского Корпуса стражей исламской, которые способствовали атакам против сил США и коалиции.

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в то время и в тех местах, которые мы выберем", – прокомментировал президент Байден в своем заявлении в пятницу.

Трое американских солдат погибли и более 40 получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу в Иордании.

Белый дом обвинил Иран и пообещал "очень последовательный ответ".

Иран отрицает свою причастность, называя обвинения безосновательными и заявляя, что он не был вовлечен в принятие решений группами сопротивления.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.