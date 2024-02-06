Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Комиссия национальной безопасности Литвы предложила закрыть еще два пункта пропуска на белорусской границе и принять меры для сокращения поездок между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Предложение комиссии – правительственного органа, в состав которого входят премьер-министр, несколько членов кабинета министров, представители канцелярии президента и спецслужб – касается пограничных пунктов пропуска в Лаворишкесе и Райгардасе.

В целом четыре КПП на границе с Беларусью в настоящее время остаются открытыми после того, как Литва закрыла два пункта пропуска в августе прошлого года.

Комиссия также предлагает постепенно уменьшить количество разрешений, выдаваемых частным перевозчикам, на пассажирское автобусное сообщение между Литвой и Беларусью.

Еще одно предложение – ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте пропуска "Кена", а также прекратить пересечение белорусско-литовской границы пешеходами и велосипедистами.

Вилмантас Виткаускас, глава Национального центра управления в кризисных ситуациях, сообщил на пресс-конференции, что пункты пропуска должны быть закрыты с 1 марта.

"Поток белорусских граждан в последнее время увеличился примерно на 50% через все автомобильные пункты пропуска на границе с Беларусью. Увеличение потока транспорта, товаров и людей требует оптимизации процесса управления этими потоками и еще более детальной проверки лиц, транспортных средств и товаров", – сказал он.

Окончательное решение о закрытии пунктов пропуска будет принимать правительство.

Согласно заявлению, предложенные решения уменьшат количество транспортных средств и пассажиров, следующих транзитом через Литву, а также снизят вероятность действий белорусских и российских спецслужб против Литвы.

Этот шаг также направлен на более эффективное блокирование ввоза санкционных товаров из Беларуси и России, а также на предотвращение контрабанды.

Напомним, в начале февраля правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года.