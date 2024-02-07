В Швейцарии думают о сближении с НАТО. До какой степени?

Швейцария официально нейтральна и не является членом НАТО. Однако не все так просто.

Например, с 1996 года она сотрудничает с НАТО, но никаких юридических обязательств, например, в плане коллективной обороны, в этом формате у сторон нет.

Считается, что такой формат сотрудничества полностью устраивает и Альянс.

Однако времена меняются, и теперь НАТО выглядит гораздо более привлекательным для граждан Швейцарии, говорится в статье Томаса Стивенса из Swissinfo Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации в сфере безопасности, нам необходимо укрепить обороноспособность Швейцарии", – говорится в заявлении швейцарского правительства от 31 января 2024 года.

Там отмечают: "В будущем наша политика безопасности и обороны будет более последовательно ориентирована на международное сотрудничество, особенно с НАТО, с ЕС и с сопредельными странами".

Полномасштабное вторжение России в Украину уже почти два года назад, в феврале 2022 года, нанесло всей европейской системе безопасности сокрушительный удар.

НАТО, которого уже, казалось, отпели и положили в могилу, неожиданно поднялся и оказался живее всех живых. Стремление Москвы отодвинуть территорию НАТО от своих границ обернулось увеличением протяженности границ России со странами Альянса почти на полторы тысячи километров: это произошло после ускоренного вступления в НАТО нордических стран, в частности Финляндии. Следующей в очереди на вступление уже стоит Швеция.

В Швейцарии вопрос сближения с НАТО активно обсуждается, и этот шаг находит поддержку почти всех политических партий и большинства населения. Вопрос только в том, насколько тесным должно быть такое сотрудничество.

Большинство швейцарцев хотели бы более тесных связей с НАТО, но не полны желания становиться прямым участником Альянса.

В каком формате могло бы происходить расширение контекста системы безопасности Швейцарии?

Штефан Голенштайн, бывший президент влиятельного Швейцарского офицерского общества, приводит пример возможной интеграции швейцарской ПВО в систему противовоздушной обороны НАТО и в ее командно-коммуникационную структуру.

"Это было бы сближением с НАТО, но не вступлением. Грубо говоря, флиртовать можно, но под венец не ходить", – комментирует Голенштайн.

Спустя некоторое время после вторжения России на территорию Украины, представитель правоцентристской Партии либералов (FDP/PLR) Дамьен Коттье писал в статье для газеты Le Temps, что Швейцарии, к счастью, не угрожает агрессия со стороны ближайших соседей, ей везет в том смысле, что ее от России отделяет барьер из стран-членов НАТО.

"Но надежда на то, что нас будут защищать бесплатно – это опасная несбыточная мечта. Наша страна не может быть просто нахлебником, особенно когда речь идет о европейской безопасности", – уточнял он.

В январе 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Швейцарии Виола Амгерд провели очередные консультации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Пока не понятно, на какие компромиссы придется пойти Швейцарии, если она захочет получить доступ к защите со стороны НАТО, включая услуги "ядерного зонтика".

По данным швейцарской газеты Le Temps, во время их встречи в Брюсселе Столтенберг убеждал Амгерд не подписывать и не ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Итак, хотя в НАТО "открыты для любого другого европейского государства", Швейцария, похоже, будет углублять сотрудничество с НАТО, но без членства в Альянсе.

"Многим странам выгодно иметь нейтральное государство, на территории которого можно проводить консультации и встречи. Женева не была бы Женевой, если бы Швейцария состояла в НАТО", – подчеркивает Леа Шаад, специалист в области безопасности из цюрихской ВТШ.

Подробнее – в материале Томаса Стивенса Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом.