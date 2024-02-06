Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом

Швейцария официально нейтральна и не является членом НАТО. Однако не все так просто.

Например, с 1996 года Швейцария принимает участие в программе НАТО "Партнерство ради мира", которая предполагает двустороннее военное сотрудничество и обмен информацией и опытом. Впрочем, никаких обязательных юридических обязательств, например, в плане коллективной обороны, в этом формате у сторон нет.

А начиная с 1999 года швейцарские вооруженные силы принимают участие в международных миротворческих миссиях под руководством НАТО, например в Косово.

В швейцарских политических кругах этот факт до сих пор вызывает полярные оценки: левые осуждают милитаризацию швейцарской внешней политики, тогда как правые утверждают, что это подрывает нейтралитет стран.

Показательно, что все они, и левые, и правые, действуют на основе латентного антиамериканизма.

Считается, что такой формат сотрудничества полностью устраивает и Альянс.

Как два года назад заявлял посол Швейцарии в НАТО Филипп Брандт, швейцарский нейтралитет – это одна из основ партнерства Швейцарии с НАТО, которое, партнерство, по его мнению, является "стабильным и плодотворным".

Однако времена меняются, и теперь НАТО выглядит куда более привлекательно для граждан Швейцарии.

Что изменилось в отношении к НАТО?

"Ввиду значительного ухудшения ситуации в сфере безопасности нам необходимо укрепить обороноспособность Швейцарии", — говорится в заявлении швейцарского правительства от 31 января 2024 года.

Там отмечают: "В будущем наша политика безопасности и оборонная политика будут более последовательно направлены на международное сотрудничество, особенно с НАТО, с ЕС и с сопредельными странами".

Полномасштабное вторжение России в Украину уже почти два года назад в феврале 2022 года нанесло по всей европейской системе безопасности уничтожающий удар.

НАТО, уже отпетый и положенный в могилу, неожиданно воспрял и оказался живее всех живых. Стремление Москвы отодвинуть территорию НАТО о своих границ обернулось увеличением протяженности границ России со странами Альянса почти на полторы тысячи километров, это произошло после поспешного вступления в НАТО скандинавских стран, в частности Финляндии. Следующей в очереди на вступление уже стоит Швеция.

В Швейцарии вопрос о сближении с НАТО активно обсуждается и этот шаг находит поддержку почти во всех политических партиях и у большинства населения. Вопрос только в том, насколько тесным должно быть такое сотрудничество.

Через несколько недель после вторжения России в Украину Тьерри Буркарт, президент правоцентристской Партии либералов (FDP/PLR), в своей статье в газете Neue Zürcher Zeitung утверждал, что пришло время "покончить со Швейцарией, которая просто сворачивается в колючий клубок всякий раз, когда попадает в беду, но ничего не делает, когда происходит нападение на другие страны. Политика Швейцарии в области безопасности зашла в тупик и нападение России на Украину безжалостно доказывает это".

Вскоре после этого коллега Тьерри Буркарта по партии Дамьен Коттье написал в статье для газеты Le Temps, что Швейцарии, к счастью, не грозит агрессия со стороны ближайших соседей, ей везет в том смысле, что ее от России отделяет барьер из стран-членов НАТО.

"Но надежда на то, что нас будут защищать бесплатно — это опасная несбыточная мечта. Наша страна не может быть просто нахлебником, особенно когда речь идет о европейской безопасности",

уточняет он.

В марте 2023 года Виола Амхерд стала первым в истории министром обороны Швейцарии, принявшим участие в работе Североатлантического совета (North Atlantic Council), основного органа принятия политических решений НАТО, состоящего из постоянных представителей от стран-членов организации.

На двусторонней встрече в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал Виоле Амхерд (в 2024 году она занимает должность президента Швейцарии), что нейтралитет Швейцарии не является препятствием для работы с НАТО, приветствуя стремление Берна к углублению сотрудничества с Альянсом.

В январе 2024 года они провели очередные консультации на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Пока не ясно, на какие компромиссы придется пойти Швейцарии, если она захочет получить доступ к защите со стороны НАТО, включая услуги "ядерного зонтика".

По данным швейцарской газеты Le Temps во время их встречи в Брюсселе Столтенберг убеждал Амхерд не подписывать и не ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Давление со стороны НАТО, а также трех его ведущих членов — США, Великобритании и Франции — было, как говорят, очень сильным.

Вступит ли когда-нибудь Швейцария в НАТО?

Никогда не говори никогда, но на данный момент этот сценарий кажется крайне маловероятным.

"Швейцария не заинтересована в членстве в НАТО, оно нам просто не нужно", — указала недавно в интервью SwissInfo Леа Шаад, специалист в области безопасности из цюрихской ВТШ.

"У нас нет причин вступать в НАТО, членство в Альянсе даже стало бы недостатком, потому что мы потеряли бы свой нейтралитет", — Леа Шаад считает, что и сам Альянс больше заинтересован в том, чтобы Швейцария оставалась местом, где можно спокойно вести дипломатические переговоры.

"Многим странам выгодно иметь нейтральное государство, на территории которого можно проводить консультации и встречи. Женева не была бы Женевой, если бы Швейцария находилась в НАТО", — подчеркивает Леа Шаад.

"Членство в НАТО несовместимо со швейцарским нейтралитетом", — заявила в 2022 году пресс-секретарь Министерства обороны Каролина Борен.

Впрочем, по ее словам, в случае агрессии ничто не мешает Швейцарии не только защитить себя военным путем, но и объединять свои силы с другими странами, например с соседними с ней государствами.

Со своей стороны НАТО заявляет, что Альянс "открыт для любого другого европейского государства, которое в состоянии соблюдать принципы этого [Вашингтонского] договора и вносить вклад в безопасность Североатлантического региона".

Так как же будут развиваться отношения Швейцарии и НАТО?

"Я лишь хочу сказать, что в нынешних условиях не должно быть никаких запретов на размышление относительно самых разных сценариев", — заявлял в 2022 году Штефан Холенштайн, бывший президент влиятельного Швейцарского офицерского общества.

"Конечно, вооруженный нейтралитет — это исторически часть ДНК Швейцарии. Однако мы участвуем в программе НАТО "Партнерство ради мира" уже с 1996 года. Мы должны рассматривать нашу систему безопасности в более широком контексте".

Отвечая на вопрос о том, в каком формате могло бы происходить расширение контекста, он привел пример возможной интеграции швейцарской ПВО в систему противовоздушной обороны НАТО и в ее командно-коммуникационную структуру:

"Это было бы сближением с НАТО, но не вступлением. Грубо говоря, флиртовать можно, но под венец не ходить".

Опросы общественного мнения в стране неоднократно доказывали, что швейцарская общественность вполне согласна с такой парадигмой.

Большинство швейцарцев хотели бы более тесных связей с НАТО, но желанием становиться прямым его участником они не горят.

И лишь время покажет, удастся ли швейцарскому правительству угодить буквально всем, или же оно не угодит вообще никому.

Статья первоначально вышла на портале SwissInfo и републикуется с разрешения правообладателя