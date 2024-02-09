Как правительство и президент Польши воюют за судебную систему

Новая польская власть предпочла реформировать судебную систему, несмотря на сопротивление со стороны президента Анджея Дуды и теперь уже оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС").

Ключевая проблема заключается в том, что отказ признавать эту реформу легитимной "подвешивает" статус так называемых неосудей – судей, избранных в соответствии с новым законодательством.

И если эта проблема не будет решена в ближайшее время, это может иметь действительно катастрофические последствия для Польши, говорится в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Очищение или политический контроль? Куда заведет Польшу война за судебную систему. Далее – краткое ее изложение.

За годы правления "Права и справедливости" ("ПиС") судопроизводство, как считается, стало политизированным, за что неоднократно попадало под критику.

Главный спор разгорелся относительно метода назначения судей в Польше, а именно относительно того, можно ли считать независимыми судей, назначенных по рекомендации Национального совета судопроизводства (НСС), который с 2018 года состоит преимущественно из представителей парламента.

Эту реформу в свое время остро раскритиковали в Евросоюзе, считая, что такой подход создает немалые риски того, что при отборе кандидатов в судьи в НСС будут руководствоваться политическими симпатиями, а не квалификацией и опытом.

Из-за отказа предыдущей польской власти отменить эту реформу в ЕС пошли даже на замораживание финансирования послековидного восстановления страны.

Так кто именно должен иметь решающее влияние на отбор судей: судейское сообщество (как это было до 2017 года), или демократически избранные парламентарии (как это было с 2018 года)?

Сторонники первого варианта делают упор на независимость судебной власти – и эта позиция встречает поддержку в ЕС.

Зато сторонники второго сценария подчеркивают необходимость укрепления демократической легитимности судебной власти и ее очищения.

Чтобы понять масштаб проблемы, стоит вспомнить, что по новому закону было назначено около 2 тыс. судей.

Теперь их статус ставится под сомнение из-за обвинений в отсутствии независимости от законодательной и исполнительной ветвей власти.

Так что же будет в дальнейшем с Национальным советом судопроизводства, который преимущественно состоит из парламентариев и по просьбе которого президент и назначает судей?

Считается, что нужно перейти к этапу, связанному с избранием новых членов этого Совета, сделав соответствующие изменения в действующее законодательство.

В феврале в польский Сейм должен поступить проект поправок к закону о НСС авторства нового министра юстиции Адама Боднара, который сейчас рассматривается в юридических кругах.

Ключевым является вопрос избрания судей в состав НСС на прямых и тайных выборах. Участие в них должны были бы принять представители судейских ассоциаций – но за исключением "неосудей", то есть выдвиженцев политизированного Совета.

Судьи, делегированные в Министерство юстиции, а также председатели или заместители председателей судов, большинство из которых были назначены Збигневом Зебро, также не смогут участвовать в выборах.

Впрочем, подготовленный Минюстом проект не решает проблемы неосудей. В частности, непонятно, могут ли считаться легитимными решения, принятые ими за последние годы.

Эта проблема может быть решена путем политического компромисса.

Однако президент Анджей Дуда не намерен идти на уступки по этому вопросу и обещает до последнего защищать неосудей.

Ситуация имеет шанс породить серьезный конституционный кризис в Польше. А вместе с тем – и остановить экономическую жизнь в стране.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Очищение или политический контроль? Куда заведет Польшу война за судебную систему.