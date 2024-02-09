На границе с Польшей заблокированы уже три пункта пропуска

Из-за акций протеста польских фермеров в пятницу затруднено движение через пункты пропуска "Медыка – Шегини", "Гребенне – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Об этом представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в комментарии "Украинской правде".

9 февраля польские фермеры начали акции протеста, во время которых ограничили возможность движения по дорогам, ведущим через польско-украинскую границу.

После 10:00 по киевскому времени начались акции протеста перед пунктом пропуска "Медыка".

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Протестующие настроены пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.

При этом предоставляют возможность водителям автобусов и легковушек, по своему усмотрению и на свой риск, обойти место протеста по объездной дороге.

Учитывая указанное, пограничники предлагают путешественникам по возможности спланировать маршрут через другие пункты пропуска, отметил Демченко.

После 11:00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Гребенное". Здесь протестующие планируют пропускать по два грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

После 11:30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск".

Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по одному грузовику в обе стороны. Движение автобусов, по предварительным данным, будет происходить без изменений.

Накануне в Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП, двух из них – с понедельника, 12 февраля.

Смотрите интервью с торговым представителем Украины Тарасом Качкой о новой блокаде границы, компромиссе с Польшей и свободной торговле с ЕС