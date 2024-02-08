Держприкордонслужба: На кордоні з Польщею блокуватимуть 5 КПП, протестуватимуть і угорці

У Держприкордонслужбі України уточнили, на яких пунктах пропуску на кордоні з Польщею очікуються блокування у зв’язку з запланованими протестами.

Про це, як пише "Європейська правда", в ДПСУ розповіли у четвер у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві.

Гуманітарний вантаж та автобуси обіцяють пропускати безперешкодно.

Ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" можливе з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)".

Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Напередодні у Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують великий протест.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.

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