Польські фермери заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині".

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі "Українській правді" заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

"Дії польських фермерів із блокування руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – сказав він.

За його даними, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд та в’їзд на даний час не здійснюється.

"Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – сказав він.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Напередодні у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП.

Раніше у Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готували великий протест.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський сказав, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.

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