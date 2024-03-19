Остин на "Рамштайне" пообещал, что США не позволят Украине проиграть

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России, в то время как Конгресс США продолжает тормозить финансирование для Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем вступительном слове Остин сказал, что Россия заплатила огромную цену за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ до 211 миллиардов долларов.

"Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты также не будут отступать", – сказал Остин.

"Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. И свободный мир не даст Украине потерпеть поражение", – заверил глава Пентагона.

Он напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержке Украины объемом 300 млн долларов. Остин назвал эту меру "чрезвычайной" с целью поддержать насущные потребности в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях.

"Мы остаемся решительными в предоставлении Украине ресурсов, в которых она нуждается, чтобы противостоять агрессии Кремля", – заверил Остин.

Напомним, на днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.