Спикер Джонсон допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ожидает, что будущий законопроект о помощи Украине будет принят с помощью голосов демократов, и предполагает, что помощь Украине и Израилю могут разделить.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Джонсон сказал, что ожидает, что это произойдет с использованием процедуры "календаря приостановления", чтобы преодолеть противодействие со стороны Республиканской партии.

"Я думаю, что это отдельный вопрос, и я подозреваю, что для него потребуется приостановление", – сказал Джонсон об иностранной помощи.

Календарь приостановления требует большинства в две трети голосов для одобрения закона в Палате представителей – это означает, что Джонсону понадобится значительное количество голосов демократов. До сих пор на посту спикера он применял этот подход, принимая много противоречивых мер.

В интервью он добавил, что идея разделить помощь Украине и Израилю на два отдельных законопроекта "находится на стадии рассмотрения".

Замечания спикера являются наиболее четкими из всех, которые он сделал до сих пор относительно своих планов относительно десятков миллиардов долларов иностранной помощи, которые зависли в Конгрессе в течение многих недель, даже после того, как Сенат одобрил свой собственный двухпартийный пакет в прошлом месяце.

Это самый четкий шаг Джонсона, который он сделал, чтобы взять на себя обязательство провести голосование по помощи Украине, несмотря на значительную незаинтересованность его собственной партии в любом новом финансировании Украины.

Джонсон публично заявил, что Палата представителей обратится к иностранной помощи после того, как правительственный план финансирования, как ожидается, будет вынесен на рассмотрение обеих палат Конгресса на следующей неделе, а 22 марта наступит крайний срок частичного шатдауна.

Хотя политические вызовы, связанные с принятием этого законопроекта о финансировании, вызвали вопрос о включении иностранной помощи в законопроект о расходах, он исключил эту идею.

"Я не думаю, что лидеры обеих партий считают это жизнеспособным вариантом", – сказал Джонсон.

По данным СМИ, республиканский спикер Джонсон дал понять, что Палата представителей подготовит свой проект помощи Украине, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза.

Накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.