Какие инструменты есть у государства для защиты украинского бизнеса

На фоне торговой войны между Польшей и Украиной состоялась презентация всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", созданной по инициативе президента Владимира Зеленского.

Для реализации анонсированной президентом новой экономической политики было бы логичным и целесообразным применить механизм защиты национальных производителей от импорта товаров, искажающих конкуренцию на нашем внутреннем рынке.

О проблемах с этим механизмом читайте в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", руководителя практики международной торговли Елены Омельченко Поддержка бизнеса? Нет, не слышали... Почему украинские производители беззащитны перед импортом. Далее – краткое ее изложение.

На фоне заявлений о приоритетной поддержке украинских производителей на практике не используется даже доступный механизм защиты бизнеса.

Речь идет о единственном инструменте, который разрешен соглашениями ВТО и Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, направленном на защиту отечественного производителя от демпингового, субсидированного и растущего импорта товаров.

Национальный товаропроизводитель может обратиться в Минэкономики, чтобы инициировать заседание Межведомственной комиссии по международной торговле (далее – Комиссия), возбудить торговое расследование и применить меры для защиты украинских товаров от импорта.

По результатам этого процесса могут быть применены антидемпинговая, компенсационная, специальная пошлина, квота или заключены ценовые обязательства с иностранным производителем или экспортером.

Решение о возбуждении торгового расследования и применении пошлины принимает Комиссия, а не Верховная Рада – в теории это должно позволить реагировать и помогать национальным производителям как можно быстрее.

Однако на практике все иначе: по состоянию на сегодня Комиссия не работает в том режиме, как того требует закон и требует бизнес.

По сути, за два последних года Комиссия провела лишь одно заседание, на котором были приняты важные решения о применении антидемпинговых мер. Это позволило завершить начатые еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину процессы.

Сейчас продолжаются только два пересмотра антидемпинговых пошлин: по импорту стальных бесшовных холоднокатаных труб происхождением из КНР и арматуры и катанки происхождением из РФ.

Мировая практика свидетельствует, что такого вида пересмотры проводятся в короткие сроки и по их результатам в подавляющем большинстве продолжается действие мер, если существенно не изменились обстоятельства. В обоих случаях обычные сроки проведения пересмотра значительно нарушены.

Нередки и случаи обхождения антидемпинговых пошлин через другие государства – чаще всего это уклонение от уплаты пошлины, примененной к импорту китайских товаров.

К сожалению, министерство и Комиссия не предпринимают никаких действий для контроля за недопущением таких ситуаций. Даже несмотря на то, что такая инертность вызывает значительную недоплату средств в государственный бюджет и возобновление ущерба национальному товаропроизводителю.

Защитные меры всегда связаны с политическими решениями. И это объясняет, почему Украина избегает применения мер в отношении наших партнеров: стран ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Канады.

Однако совершенно непонятно, почему Украина не защищает собственных производителей от дешевого импорта, который наносит ущерб украинской промышленности, из Китая, Индии, Малайзии, Пакистана, а главное – не продлевает действие мер в отношении импорта товаров из Беларуси и РФ.

Такое бездействие не согласуется с национальными интересами.

При таких условиях национальные производители могут только надеяться, что ситуацию изменит новая экономическая политика президента Владимира Зеленского, а до тех пор они должны полагаться только на собственные силы в борьбе с дешевым растущим и субсидированным импортом.

Подробнее – в материале Елены Омельченко Поддержка бизнеса? Нет, не слышали... Почему украинские производители беззащитны перед импортом.