Чем важна для Украины помощь Дании, Норвегии и Японии

Дания, Норвегия и Япония – партнеры Украины, которые заслуживают отдельного внимания.

Именно эти три государства по сумме предоставленной Киеву помощи на государственном уровне входят в первую десятку после ЕС, США, Германии и Великобритании.

Кроме того, они первыми среди других стран внедрили долгосрочные программы поддержки Украины и поддержали подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности.

Подробнее об их вкладе в помощь Украине – в статье ассоциированного старшего аналитика Центра "Новая Европа" Натальи Бутырской Недооцененные партнеры: как Дания, Норвегия и Япония инвестируют в победу Украины. Далее – краткое ее изложение.

Дания стала первой страной вне G7, которая подписала двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Украиной сроком на 10 лет.

Она сыграла ключевую роль в разблокировании решения предоставить Украине истребители F-16 и взяла на себя лидерство в авиационной коалиции.

А весной 2023 года Дания отдала свои 19 пушек Caesar, только что приобретенных у французского Nexter – и это стало важным толчком для формирования коалиции по артиллерии.

Копенгаген выделил 4,9 млрд евро финансовой поддержки (не учитывая поддержку через структуры ЕС), из которых военная составляет 4,5 млрд евро. По состоянию на сегодня Дания отправила 16 пакетов военной помощи.

Дания взяла под патронат Николаев и Николаевскую область весной 2023 года и с тех пор выделила несколько пакетов помощи на сумму 121 млн долларов на восстановление региона.

Норвегия со своей стороны участвует в трех важных коалициях: морской, которую возглавляет вместе с Великобританией; в коалиции F-16 (пожертвует свои самолеты и берет на себя обучение украинского персонала); и коалиции противовоздушной обороны (системы NASAMS успешно защищают украинское небо).

Страна одной из первых ввела многолетнюю программу поддержки Украины, которая предусматривает выделение 7,4 млрд долларов на период 2023-2027 годов с равным распределением средств для военной и гражданской помощи Украине.

Это крупнейшая в истории Норвегии программа помощи стране, которая находится в состоянии войны.

Доходы национального фонда страны резко увеличились из-за отказа европейских государств от экспорта российских энергоресурсов и роста закупки норвежских нефти и газа. Поэтому внутри страны политики и общественность призывают правительство увеличить помощь Украине за счет полученных сверхприбылей, особенно учитывая задержку и неуверенность американской поддержки в будущем.

Правительство Норвегии также разрешило прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от своей оборонной промышленности Украине. Соответствующие изменения вступили в силу 1 января 2024 года.

Япония – одно из немногих азиатских государств, которое оказывает чрезвычайную поддержку Украине, как с точки зрения финансовой и гуманитарной помощи, так и дипломатической.

Во время прошлогоднего председательства в G7 Токио стало главным промоутером Украины на всех площадках группы и за ее пределами, пытаясь поддерживать максимальное внимание к российско-украинской войне.

Усилия японской стороны резко контрастируют с позицией индийского правительства, которое максимально ограничило обсуждение российско-украинской войны на площадках G20 во время своего прошлогоднего председательства.

Помощь Японии преимущественно сфокусирована на финансовой и гуманитарной сферах, весомой поддержке энергетической системы Украины (предоставление мощных автотрансформаторов, энергооборудования, габионов, предназначенных для защиты критической инфраструктуры), а также вопросах срочного восстановления (помощь Ирпеню, Херсону и т.д.).

Впрочем, ограничения, содержащиеся в пацифистской конституции страны, запрещают военную помощь.

Вместе с тем, японское правительство приняло решение, которое помогло направить дроны, бронежилеты, каски, зимнюю одежду, бинокли, осветительные средства и другое нелетальное оборудование украинским военным.

Поэтому, все три государства оказались надежными партнерами Украины и подставили плечо в момент, когда поддержка других стала на паузу.

Подробнее – в материале Натальи Бутырской Недооцененные партнеры: как Дания, Норвегия и Япония инвестируют в победу Украины.