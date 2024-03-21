Чим важлива для України допомога Данії, Норвегії та Японії

Данія, Норвегія та Японія – партнери України, які заслуговують на окрему увагу.

Саме ці три держави за сумою наданої Києву допомоги на державному рівні входять у першу десятку після ЄС, США, Німеччини та Великої Британії.

Крім того, вони першими серед інших країн впровадили довготермінові програми підтримки України та підтримали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки.

Докладніше про їхній внесок в допомогу Україні – в статті асоційованої старшої аналітикині Центру "Нова Європа" Наталії Бутирської Недооцінені партнери: як Данія, Норвегія та Японія інвестують у перемогу України. Далі – короткий її виклад.

Данія стала першою країною поза G7, яка підписала двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Україною терміном на 10 років.

Вона зіграла ключову роль у розблокуванні рішення надати Україні винищувачі F-16 та взяла на себе лідерство в авіаційній коаліції.

А навесні 2023 року Данія віддала свої 19 гармат Caesar, щойно придбаних у французького Nexter – і це стало важливим поштовхом для формування коаліції з артилерії.

Копенгаген виділив 4,9 млрд євро фінансової підтримки (не враховуючи підтримку через структури ЄС), з яких військова становить 4,5 млрд євро. Станом на сьогодні Данія відправила 16 пакетів військової допомоги.

Данія взяла під патронат Миколаїв та Миколаївську область навесні 2023 року і з того часу виділила кілька пакетів допомоги на суму 121 млн доларів на відновлення регіону.

Норвегія зі свого боку бере участь у трьох важливих коаліціях: морській, яку очолює разом із Великою Британією; у коаліції F-16 (пожертвує свої літаки та бере на себе навчання українського персоналу); та коаліції протиповітряної оборони (системи NASAMS успішно захищають українське небо).

Країна однією з перших запровадила багаторічну програму підтримки України, яка передбачає виділення 7,4 млрд доларів на період 2023-2027 років із рівним розподілом коштів для військової та цивільної допомоги Україні.

Це найбільша в історії Норвегії програма допомоги країні, яка перебуває у стані війни.

Прибутки національного фонду країни різко збільшилися через відмову європейських держав від експорту російських енергоресурсів та зростання закупівлі норвезьких нафти і газу. Відтак всередині країни політики та громадськість закликають уряд збільшити допомогу Україні за рахунок отриманих надприбутків, особливо зважаючи на затримку та непевність американської підтримки в майбутньому.

Уряд Норвегії також дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від своєї оборонної промисловості Україні. Відповідні зміни набули чинності 1 січня 2024 року.

Японія – одна з небагатьох азійських держав, яка надає надзвичайну підтримку Україні, як із точки зору фінансової та гуманітарної допомоги, так і дипломатичної.

Під час минулорічного головування в G7 Токіо стало головним промоутером України на усіх майданчиках групи та за її межами, намагаючись підтримувати максимальну увагу до російсько-української війни.

Зусилля японської сторони різко контрастують з позицією індійського уряду, який максимально обмежив обговорення російсько-української війни на майданчиках G20 під час свого минулорічного головування.

Допомога Японії переважно сфокусована на фінансовій та гуманітарній сферах, вагомій підтримці енергетичної системи України (надання потужних автотрансформаторів, енергообладнання, габіонів, призначених для захисту критичної інфраструктури), а також питаннях термінової відбудови (допомога Ірпеню, Херсону тощо).

Втім, обмеження, які містяться у пацифістській конституції країни, забороняють військову допомогу.

Разом з тим, японський уряд ухвалив рішення, якедопомогло спрямувати дрони, бронежилети, каски, зимовий одяг, біноклі, освітлювальні засоби та інше нелетальне обладнання українським військовим.

Тож, усі три держави виявилися надійними партнерами України та підставили плече в момент, коли підтримка інших стала на паузу.

Докладніше – в матеріалі Наталії Бутирської Недооцінені партнери: як Данія, Норвегія та Японія інвестують у перемогу України.