Как Украина будет вести переговоры о вступлении в ЕС и какие сложности ее ждут

2 марта Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для Украины и Молдовы. Их текст оказался почти идентичным тексту рамок для двух балканских кандидатов – Албании и Северной Македонии, за исключением отдельных положений.

"Европейская правда" уже исследовала, чем отличается наша переговорная рамка от албанско-македонской и какие преимущества и недостатки имеют эти различия для нас.

Об основных элементах проекта переговорной рамки для Украины, которые были представлены еще в 2020 году для Албании и Северной Македонии, читайте в статье Дмитрия Ливча, Ивана Нагорняка и Марии Шаламберидзе Рамка для вступления Украины в ЕС: какие "кнуты и пряники" предлагает Еврокомиссия Киеву. Далее – краткое ее изложение.

В целом переговорная рамка – это важный документ, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении с государством-кандидатом.

Она разрабатывается Еврокомиссией параллельно с проведением процесса скрининга – изучения законодательства Украины относительно уровня его соответствия праву ЕС. После ее утверждения Советом ЕС происходит первое заседание Межправительственной конференции, которое считается официальным стартом переговоров о вступлении.

В проекте переговорной рамки для Украины отражена так называемая "усовершенствованная методология расширения" (англ. enhanced enlargement methodology), которая была представлена в 2020 году в связи с утверждением рамок для Албании и Северной Македонии.

Ее ключевая цель – сделать процесс вступления "более предсказуемым, надежным и динамичным".

Вступительные переговоры будут основываться на личных достижениях Украины и не будут зависеть от динамики других государств-кандидатов.

Главным нововведением "усовершенствованной методологии" является система "кнута и пряника", предусматривающая определенные стимулы за добросовестное и своевременное выполнение вступительных требований и систему "наказаний" за проседание в процессе реформ. Подробно о кнутах и пряниках читайте в полной версии статьи.

Кроме того, Еврокомиссия включила в проект переговорной рамки несколько, на первый взгляд, несущественных, но очень полезных обновленных положений.

Так, к Украине уже не выдвигают требование общей "приверженности добрососедским отношениям", как к Албании или Северной Македонии; вместо этого ожидается, что мы будем сохранять "приверженность добрососедским отношениям с соседними государствами-членами ЕС и другими государствами-кандидатами".

На практике это означает, что ЕС признает невозможность политического урегулирования военного конфликта с Россией в обозримом будущем.

А значит – подстраивает требование об общей поддержке добрососедских отношений под наш контекст.

Несмотря на то, что Украина до сих пор довольно быстро двигалась по евроинтеграционному пути, предлагаемая переговорная рамка отвергает возможность ускоренной интеграции по ряду причин.

Так, государства-члены все еще сохраняют за собой право инициировать корректирующие меры путем обращения в Еврокомиссию, а Совет ЕС все еще будет голосовать за эти меры обратным квалифицированным большинством. Это означает, что в случае негативного заключения Еврокомиссии противодействовать его влиянию через государств-членов будет крайне трудно.

И это не единственная причина.

К тому же, следует помнить, что сейчас предлагаемая переговорная рамка для Украины является лишь проектом, который должны согласовать государства-члены.

Вероятно, это произойдет в июне этого года, после выборов в Европарламент.

До этого момента любые положения рамки могут быть изменены, чему могут поспособствовать результаты выборов, а также общая геополитическая напряженность в связи с полномасштабной войной РФ.

Подробнее – в материале Дмитрия Ливча, Ивана Нагорняка и Марии Шаламберидзе Рамка для вступления Украины в ЕС: какие "кнуты и пряники" предлагает Еврокомиссия Киеву.