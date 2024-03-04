В Еврокомиссии подтвердили: готовятся представить переговорную рамку с Украиной в этом месяце

В Еврокомиссии в понедельник подтвердили, что готовятся представить переговорную рамку о вступлении Украины в этом месяце.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель ЕК Эрик Маммер, пишет "Европейская правда".

Маммер отвечал на вопросы журналистов, которые стремились получить дополнительные разъяснения по поводу изменения публичной позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно графика подготовки переговорной рамки.

"Президент сказала недавно, что это произойдет в течение месяца марта", – сказал Маммер.

Напомним, 21 февраля фон дер Ляйен не стала допускать следующий шаг для Украины на пути в ЕС – представление переговорной рамки – до европейских выборов, которые пройдут в июне этого года.

Но уже через три дня, во время визита в Киев, она вернулась к первоначальному графику и заявила, что Еврокомиссия сделает следующий формальный шаг по заявке Украины на вступление в ЕС в середине марта.

"Я уже подчеркивал, что президент тогда сказала: мое наиболее вероятное предположение (my best guess), в комиссии состоялись дальнейшие обсуждения, после которых она была в состоянии уточнить, что мы вынесем предложение сейчас", – пояснил дополнительно Маммер.

"Но, конечно, есть вопрос в том, когда Совет будет в состоянии одобрить его, и здесь ее best guess был, что это произойдет позже", – добавил представитель.

Источники издания Politico в ЕС считают, что изменение позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно графика переговорного процесса с Украиной о ее вступлении связано с выборами.

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит переговорную рамку по украинскому вступлению в Европейский Союз не позднее 12 марта, заявила в понедельник вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.