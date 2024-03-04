Украина ожидает, что Европейская комиссия представит переговорную рамку относительно украинского вступления в Европейский Союз не позднее 12 марта.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время разговора в кулуарах на международной платформе "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения", ее цитирует "Лига".

"Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение", – рассказала она.

Стефанишина выразила надежду, что затягиваний не будет. Она отметила, что есть "печальные случаи", когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращение в Еврокомиссию, имея в виду, очевидно, письмо Петра Порошенко.

"Это очень грустная практика, и я до сих пор не знаю, какое это будет иметь влияние. Надеюсь, что когда мы говорим, что в наших стратегических вопросах мы – команда Украина, то так будет оставаться и тогда, когда у нас есть сложные процессы в нашей стране", – акцентировала вице-премьер.

Она добавила, что по состоянию на 24 февраля у Украины был четкий алгоритм действий, но "сейчас трудно спрогнозировать, будет ли он выполнен в связи с последними событиями".

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, – в январе.

Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после саммита лидеров ЕС 19 марта. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.