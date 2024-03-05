Макрон призывает союзников не быть "трусами" в отношении Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".

Заявление французского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", – сказал Макрон французским эмигрантам, проживающим в Праге.

По его словам, Франция и Чехия "хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе), что некоторые силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения на нас, и что мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует".

Ожидается, что во время своего визита в Прагу Макрон также обсудит поддержку объявленных в прошлом месяце планов Чехии по отправке Украине 800 тысяч боеприпасов.

Он ранее предположил, что Франция внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, как именно.

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.