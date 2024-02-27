Кремль видит "неизбежность" войны с НАТО, если войска Альянса будут в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Заявление Пескова приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда",

"В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (прямой войны с НАТО. – Ред.). Вот так и оцениваем", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие есть риски эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае появления военных Альянса на территории Украины.

Песков отметил, что обсуждение западными странами возможности направления своих военных в Украину – это новый элемент.

"Мы обратили внимание на то, что тема отправки военных на Украину действительно обсуждалась, мы также зафиксировали, что очень богатая палитра мнений по этому поводу, действительно консенсуса нет", – заявил Песков.

Он также сказал, что Москве хорошо известна позиция президента Франции Макрона "о необходимости нанесения России стратегического поражения".

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.