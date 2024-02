Глава МИД Литвы считает достойной внимания идею Макрона по поводу западных войск в Украине

Пока западные страны ищут способы дальнейшей помощи Украине, которая воюет против России, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что стоит задуматься над идеей президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения союзниками сухопутных войск в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиции и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – написал Ландсбергис.

Europe’s fate is being decided on the battlefields of Ukraine. Times like these require political leadership, ambition, and courage to think out of the box. The initiative behind the Paris meeting yesterday is well worth considering.