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Глава МИД Литвы считает достойной внимания идею Макрона по поводу западных войск в Украине

Среда, 28 февраля 2024, 10:46

Пока западные страны ищут способы дальнейшей помощи Украине, которая воюет против России, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что стоит задуматься над идеей президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности размещения союзниками сухопутных войск в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиции и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – написал Ландсбергис.

Как сообщалось, обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России, считает эстонский генерал-майор в запасе Нееме Вяли.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.

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