СМИ: РФ нанесла ракетный удар по Одессе во время визита премьера Греции

Российские оккупационные войска атаковали ракетой Одессу, когда в городе с визитом находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом сообщает греческое издание Protothema, пишет "Европейская правда".

Издание утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Источники издания говорят, что никто из греческой делегации не пострадал.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.

"Мы все в порядке", – сказал ранее в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.

Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.