ЗМІ: РФ здійснила ракетний удар по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Російські окупаційні війська атакували ракетою Одесу, коли у місті з візитом перебував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це повідомляє грецьке видання Protothema, пише "Європейська правда".

Видання стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського – вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів він місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Джерела видання стверджують, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

"Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької делегації", – заявили офіційні урядові джерела.

"Ми всі в порядку", – сказав раніше у коментарі виданню державний міністр Греції Ставрос Папаставру.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Зеленський обговорив з Міцотакісом оборонні потреби України.

Перед цим грецькі ЗМІ повідомили, що влада країни розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.