Расследование: Окружение Орбана причастно к выкупу одного из крупнейших телеканалов ЕС

Расследование венгерских, французских и португальских журналистов выявило, что лица, близкие к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, тайно приняли участие в выкупе телеканала Euronews.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале венгерского портала Direkt36, французского Le Monde и португальского Expresso.

Речь идет о выкупе мажоритарного пакета акций Euronews в 2022 году за 170 млн евро португальским инвестиционным фондом Alpac Capital, который одобрило французское правительство – канал ранее базировался в Лионе.

По данным журналистов, по меньшей мере треть средств в рамках сделки поступила из источников, связанных с Орбаном.

Вклад в размере 45 млн евро сделал венгерский инвестиционный фонд Szechenyi Funds. Полученные Direkt36 документы свидетельствуют о том, что это решение было обусловлено политическими причинами. К примеру, среди целей участия в соглашении Szechenyi Funds указал "налаживание сотрудничества с ведущими университетами с целью смягчения левой идеологии и предвзятости/односторонности".

Кроме того, для покупки мажоритарного пакета акций долгосрочный кредит в размере 12,5 млн евро предоставила компания New Land Media, являющаяся главным подрядчиком коммуникационных услуг венгерского правительства.

Предположения о возможной причастности Орбана к покупке Euronews появились ранее, поскольку глава Alpac Capital Педро Варгас Давид является сыном экс-депутата Европарламента Марио Давида – бывшего советника и личного друга премьера Венгрии.

Euronews был основан в Лионе в 1993 году совместно около 20 европейскими телеканалами. Он позиционировал себя как ведущий европейский канал международных новостей, вещающий на 20 языках и доступный в 160 странах мира.

В последние годы канал испытывал значительные финансовые трудности. После покупки доли телеканала фондом Alpac Capital он переехал в Брюссель и сократил почти 180 сотрудников.

После возвращения Виктора Орбана к власти в 2010 году многие независимые СМИ в Венгрии или прекратили свою деятельность, или были выкуплены его бизнес-союзниками и превратились в провластные медиа. Больше об этом читайте в материале "Министерство правды Орбана".