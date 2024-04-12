Президент Чехии сообщил, что для Украины нашли уже более миллиона снарядов

Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил после саммита трех морей в Вильнюсе, его цитирует Denik N, пишет "Европейская правда".

По его словам, стремление Чехии – поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.

"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это больше миллиона", – сказал Павел.

По его словам, чешская инициатива – не единственная. "Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", – добавил он.

По словам Павела, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, поскольку ожидает начала российского наступления в летние месяцы.

Для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит, добавил президент Чехии.

Ранее, Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.

Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.

Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.