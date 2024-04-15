Правительство Нидерландов обещает дополнительно 4,4 млрд евро помощи Украине в 2024-2026 годах

Нидерландское правительство в весеннем пересмотре бюджета, опубликованном 15 апреля, подтвердило намерения увеличить военную и гуманитарную помощь Украине на ближайшие годы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует сообщение на сайте правительства Нидерландов.

Согласно сообщению, в течение 2024-2026 годов правительство Нидерландов выделит дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Из этой суммы 4 млрд евро приходятся на военную поддержку и распределены на три последующих года, а остальные 400 млн евро – в виде двух траншей (148 млн в 2024 и 252 млн в 2025-м) – на невоенную поддержку.

"Любая дополнительная поддержка Украины будет предоставляться в рамках регулярного бюджета и будет зависеть от следующего кабинета министров", – говорится в документе.

Правительственный отчет также указывает, что с начала войны Нидерланды предоставили Украине поддержку на сумму около 10 млрд евро.

На прошлой неделе стало известно, что Нидерланды в 2024 году выделяют не менее 1 млрд евро на военную помощь Украине в дополнение к уже выделенным 2 млрд.

Кроме 2 млрд евро военной поддержки, нынешняя поддержка Нидерландами Украины включает 295 млн евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 млн евро на правосудие и 3 млн евро на невоенную киберподдержку.

Эта же сумма военной помощи была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности, которое лидеры Украины и Нидерландов подписали 1 марта.