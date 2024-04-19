Столтенберг о сбитии российского Ту-22: Это часть права Украины на самооборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по военным целям за пределами своей территории для самообороны, и российские военные самолеты входят в число таких целей.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля, комментируя сообщения о сбитии российского Ту-22М3, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что речь идет о захватнической войне, в которой Россия нападает на своего соседа – Украину.

"Украина имеет право на самооборону, и оно предусматривает и удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для атак по Украине, является частью права Украины на самооборону", – добавил он.

Главное управление разведки 19 апреля сообщило, что совместно с Воздушными силами сбило один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины.

Столтенберг и ранее подчеркивал, что Украина как страна, обороняющаяся от агрессии, имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.