Столтенберг: Украина имеет право наносить удары по военным целям за своими пределами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как страна, обороняющаяся от агрессии, имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 10 апреля во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Столтенберг напомнил, что Россия вторглась в Украину, грубо нарушив международное право, и Украина имеет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

"И мы имеем право помочь Украине отстоять право на самооборону, не втягивая членов НАТО в конфликт. И Украина имеет право на самооборону, в частности, наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины, чтобы защитить себя", – добавил он.

Ранее в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

В НАТО считают, что удары украинских беспилотников по российским НПЗ имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин недавно критически высказался о таких ударах, поставив под сомнение их влияние на ход войны.

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