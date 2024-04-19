Пентагон готов сразу отправить Украине военный пакет после голосования в Конгрессе

В Пентагоне заявили, что готовы оперативно отправить Украине пакет военной помощи после того, как Конгресс США одобрит соответствующий законопроект.

Об этом заявил представитель Пентагона Пат Райдер, слова которого приводит журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, сообщает "Европейская правда".

Он также рассказал, что этот пакет, в частности, будет включать средства противовоздушной обороны.

"Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней... Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства", – отметил Райдер.

Издание Politico также сообщило, что Пентагон готовит пакет, который будет включать средства артиллерии и ПВО. Неназванные американские чиновники заявили, что окончательного решения по пакету, который может стать первым после голосования в Конгрессе, еще нет.

Представители Министерства обороны работают над содержанием пакета, который может быстро пройти бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом, сказал один из чиновников.

"Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту", – сказал собеседник издания.

Источник рассказал, что много американского оружия уже находится на складах по всей Европе, и оно может быть немедленно отправлено в Украину. Некоторые виды вооружений могут быть доставлены в Украину за несколько дней, на другие могут уйти недели.

Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

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