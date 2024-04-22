Bild утверждает, что в Германии срывают поставки в Украину бронемашин MRAP

Германия планировала поставить в Украину до 400 тяжелых бронированных транспортных машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), но из-за логистических проблем это количество постепенно пересматривают в сторону уменьшения, и фактические поставки так и не начались.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Bild.

Контракт на поставку бронемашин MRAP стоимостью 315 млн евро заключили правительство Украины и компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Финансирует контракт немецкое правительство. По данным Bild, сначала предполагалась поставка до 400 единиц техники.

Издание ссылается на секретный документ Минобороны ФРГ от сентября 2023 года, согласно которому FFG должна была поставлять партии по 20 машин с января по октябрь 2024 года. Но этого так и не произошло, что Bild подтвердил представитель ведомства. Теперь первые поставки перенесли на июнь.

Причиной задержки издание называет тот факт, что FFG не производит основные компоненты MRAP самостоятельно, а поставляет из США. Министерство обороны Германии утверждает, что к задержкам виноваты и "ограничительные экспортные лицензии из США в Германию".

К тому же, по данным Bild, контракт с FFG предусматривает переоборудование транспортных средств гражданского типа BATT UMG, и компания еще не получила необходимых сертификатов противоминной защиты, обязательных для передачи техники Украине.

Источник Bild в немецком Минобороны утверждает, что до середины апреля не состоялось ни одного успешного испытания для получения сертификатов. В компании, однако, это отрицают и говорят, что необходимые сертификаты "от соответствующих испытательных центров есть в наличии".

Напомним, что США в сентябре 2023 года также объявили о передаче Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP.