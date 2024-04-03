Смогут ли пророссийские силы воспользоваться новым политическим кризисом в Болгарии

Болгария идет на новые парламентские выборы после примерно девяти месяцев правления коалиции.

Начиная с апреля 2021 года, в Болгарии объявляли парламентские выборы уже пять раз. Но, правительство смогли сформировать только 6 июня 2023 года.

Проблемы, которые мешали формированию правительства, остались актуальными. Зато выросли вызовы, стоящие перед Болгарией, идет речь в статье Владимира-Назария Гавриша и Сергея Герасимчука из Совета внешней политики "Украинская призма" Станет ли Болгария снова пророссийской? Объясняем, что несут для страны досрочные выборы. Далее – краткое ее изложение.

В прошлом году, чтобы соблюсти баланс власти в правительстве, два блока договорились о том, что их представители будут поочередно возглавлять правительство. С одной стороны, консервативный проевропейский блок ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а с другой – либеральное проевропейское объединение "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ).

Они пообещали друг другу провести ротацию через девять месяцев деятельности, в марте 2024 года.

Первые признаки кризиса начали проявляться в начале февраля 2024 года. Тогда спор в рамках коалиции касался ситуации вокруг должности премьер-министра.

По договоренности партий, вице-премьер Мария Габриэль (ГЕРБ) должна была стать новым премьер-министром, заменив Николая Денкова.

Но вместе с тем в ГЕРБ отказались уступать должность главы МИД, как было договорено предварительно.

В результате таких изменений ГЕРБ получил бы еще больше контроля над правительством.

И конечно, такие планы не устраивали "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ).

Некоторое время ситуация была заморожена, но кризис получил новый толчок в начале марта, когда ротация, по предварительной договоренности, должна была состояться.

6 марта премьер-министр Николай Денков объявил о своей досрочной отставке и призвал начать переговоры по новому составу правительства.

Во вторник 19 марта, когда Мария Габриэль утвердила перед президентом свой мандат и список правительства, Николай Денков и другие представители ПП-ДБ возмутились, что утвержденный список правительства Габриэль содержит людей, о которых не было договорено во время переговоров между членами коалиции.

Более того, часть из этих людей даже не давали согласия на свое назначение.

Кризис достиг своей высшей точки 26 марта, когда ГЕРБ-СДС отказались воспользоваться мандатом на формирование нового правительства.

А уже 27 марта так же поступила и ПП-ДБ.

Президент страны Румен Радев воспользовался своим правом по собственному усмотрению поручить миссию формирования правительства, предоставив мандат фракции "Есть такой народ". Но и те 28 марта отказались от этого права.

30 марта исполняющим обязанности премьер-министра стал Димитро Главчев, председатель Счетной палаты Болгарии. Он отметил, что в течение недели сформирует аполитичный кабинет министров, целью которого будет выполнение обязанностей до парламентских выборов.

Парламентские выборы пройдут в начале июня в один день с выборами в Европарламент.

Досадным является то, что сейчас Болгария находится в ситуации активного роста популярности праворадикальных и пророссийских сил, в частности скандальной партии "Возрождение", которая постоянно демонстрирует поддержку России и к тому же активно продвигает идею "защиты болгарских фермеров от украинского зерна".

Могут вырасти и показатели Болгарской социалистической партии, лидер которой Корнелия Нинова призывает отказаться от любой вооруженной помощи Украине.

К счастью, вероятность вхождения в коалицию откровенно антиукраинской партии "Возрождение" пока остаются низкими.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша и Сергея Герасимчука Станет ли Болгария снова пророссийской? Объясняем, что несут для страны досрочные выборы.