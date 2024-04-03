Чи зможуть проросійські сили скористатися новою політичною кризою в Болгарії

Болгарія йде на нові парламентські вибори після приблизно дев'яти місяців правління коаліції.

Починаючи з квітня 2021 року, у Болгарії оголошували парламентські вибори вже п'ять разів. Але, уряд змогли сформувати лише 6 червня 2023 року.

Проблеми, що заважали формуванню уряду, залишилися актуальними. Натомість зросли виклики, що стоять перед Болгарією, йдеться в статті Володимира-Назарія Гавріша та Сергія Герасимчука з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Чи стане Болгарія знову проросійською? Пояснюємо, що несуть для країни дострокові вибори. Далі – короткий її виклад.

Минулого року, аби дотриматися балансу влади в уряді, два блоки домовились про те, що їхні представники будуть по черзі очолювати уряд. З одного боку, консервативний проєвропейський блок ГЕРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил), а з іншого – ліберальне проєвропейськє об’єднання "Продовжуємо зміни" – "Демократична Болгарія" (ПП-ДБ).

Вони пообіцяли одне одному провести ротацію через дев'ять місяців діяльності, у березні 2024 року.

Перші ознаки кризи почали проявлятися на початку лютого 2024 року. Тоді суперечка в рамках коаліції стосувалася ситуації навколо посади прем’єр-міністра.

За домовленістю партій, віцепрем'єр Марія Габріель (ГЕРБ) повинна була стати новим прем’єр-міністром, замінивши Ніколая Денкова.

Але разом із тим у ГЕРБ відмовилися поступатися посадою голови МЗС, як було домовлено попередньо.

Внаслідок таких змін ГЕРБ отримав би ще більше контролю над урядом.

І звичайно, що такі плани не влаштовували "Продовжуємо зміни" – "Демократична Болгарія" (ПП-ДБ).

Певний час ситуація була заморожена, але криза отримала новий поштовх на початку березня, коли ротація, за попередньою домовленістю, повинна була відбутися.

6 березня прем’єр-міністр Ніколай Денков оголосив про свою дострокову відставку і закликав почати перемовини щодо нового складу уряду.

У вівторок 19 березня, коли Марія Габріель затвердила перед президентом свій мандат та список уряду, Ніколай Денков та інші представники ПП-ДБ обурились, що затверджений список уряду Габріель містить людей, про яких не було домовлено під час перемовин між членами коаліції.

Більш того, частина з цих людей навіть не давали згоди на своє призначення.

Криза сягнула своєї найвищої точки 26 березня, коли ГЕРБ-СДС відмовилися скористатися мандатом на формування нового уряду.

А вже 27 березня так само вчинила і ПП-ДБ.

Президент країни Румен Радев скористався своїм правом на власний розсуд доручити місію формування уряду, надавши мандат фракції "Є такий народ". Але й ті 28 березня відмовилися від цього права.

30 березня виконувачем обов’язків прем’єр-міністра став Димитро Главчев, голова рахункової палати Болгарії.

Він зазначив, що протягом тижня сформує аполітичний кабінет міністрів, метою якого буде виконання обов’язків до парламентських виборів.

Парламентські вибори пройдуть на початку червня в один день із виборами до Європарламенту.

Прикрим є те, що нині Болгарія є в ситуації активного зростання популярності праворадикальних та проросійських сил, зокрема скандальної партії "Відродження", яка постійно демонструє підтримку Росії і до того ж активно просуває ідею "захисту болгарських фермерів від українського зерна".

Можуть зрости й показники Болгарської соціалістичної партії, лідерка якої Корнелія Нінова закликає відмовитися від будь-якої збройної допомоги Україні.

На щастя, ймовірність входження до коаліції відверто антиукраїнської партії "Відродження" наразі залишаються низькими.

Докладніше – в матеріалі Володимира-Назарія Гавріша та Сергія Герасимчука Чи стане Болгарія знову проросійською? Пояснюємо, що несуть для країни дострокові вибори.