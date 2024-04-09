Кэмерон после встречи с Трампом: Одобрение помощи Украине – в интересах США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с Дональдом Трампом во время своего визита в США в очередной раз призвал американских законодателей разблокировать пакет помощи для Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ведущий британский дипломат сказал, что для Украины "нет ничего важнее [для Украины], чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс".

"Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и позволить их принятие – глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров", – добавил он.

Комментируя встречу с Трампом накануне в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Кэмерон отметил, что речь шла о геополитических вопросах – ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, но в детали вдаваться отказался.

Ранее глава МИД Великобритании призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона для принятия помощи Киеву.

А совместно с французским коллегой Стефаном Сежурне – призвал союзников сделать еще больше, чтобы обеспечить победу Украины над Россией.