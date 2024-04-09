Кэмерон встретится с Трампом во время визита в США в поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в США встретится во вторник с будущим кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также выступит перед законодателями в Конгрессе с просьбой принять пакет помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Перед встречей с Блинкеном Кэмерон встретится с Трампом во Флориде, сообщил представитель министерства иностранных дел Великобритании, назвав это "стандартной практикой" взаимодействия с оппозиционным кандидатом.

Представитель МИД не сообщил, что именно они будут обсуждать.

Ведомство сообщило, что его глава встретится с лидерами Конгресса как от Республиканской, так и от Демократической партий.

Во время визита Кэмерон подчеркнет важность усиления экономического давления на РФ и предоставления Украине "военной и гуманитарной поддержки, необходимой для удержания линии фронта в этом году и перехода в наступление в 2025 году", – сообщили в МИД.

В своем заявлении Кэмерон отметил, что успех Украины и поражение лидера РФ Владимира Путина являются "жизненно важными для американской и европейской безопасности", отметив, что важно продемонстрировать последнему, что "агрессия не оплачивается".

"Альтернатива только поощрит Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой, и будет четко услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", – указал он.

Кроме того, во время поездки Кэмерон обсудит морские пути доставки помощи в Газу, а также будет настаивать на полном и прозрачном расследовании "абсолютно неприемлемой" гибели там семи гуманитарных работников, в том числе трех британцев, заявили в МИД.

Кэмерон подтвердит право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом после атак террористической группировки ХАМАС 7 октября, но подчеркнет, что для обеспечения безопасности гуманитарных работников на местах необходимо внести серьезные изменения, сообщило британское ведомство.

Ранее призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей.

Напомним, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей, зато там будут готовить собственный.