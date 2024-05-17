В ЕС с воскресенья вступят в силу новые правила, криминализирующие нарушение санкций

В воскресенье вступают в силу новые правила ЕС, которые вводят уголовную ответственность за нарушение наложенных Евросоюзом санкционных ограничений.

Об этом напоминает пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

С 19 мая вступают в силу изменения в законодательство уровня ЕС, согласующие ответственность за нарушение санкций и обеспечивающие возможность расследования и привлечения к ответственности во всех странах-членах.

Обновления включают перечень уголовных правонарушений, связанных с обходом санкций, как, например, незамораживание активов, нарушение установленного запрета на въезд или поставки оружия, или других подсанкционных товаров и услуг, перевод третьей стороне средств, которые должны были быть заморожены, или предоставление ложной информации во избежание замораживания активов.

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Правила определяют общие стандарты наказания для физических и юридических лиц в пределах членов-ЕС и имеют целью устранить юридические пробелы, которые были раньше, и усилить сдерживающий эффект.

Кроме того, изменения предусматривают усиление правила по замораживанию и компенсации активов, подпадающих под санкции, и усиление координации между соответствующими органами внутри стран-членов и между странами ЕС.

Данные изменения были приняты в апреле 2024 года. Страны-члены должны перенести обновления к директиве в национальное законодательство до 20 мая 2025 года.

Напомним, в Евросоюзе начали обсуждение 14-го пакета санкций против России в связи с вооруженной агрессией против Украины.

По данным СМИ, Франция и Нидерланды продвигают идею санкций против финансовых учреждений по всему миру, которые помогают России осуществлять финансовые операции для оплаты за товары, компоненты или технологии, используемые в военно-промышленном комплексе.