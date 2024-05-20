ЕС об атаках РФ по Харьковской области с многочисленными жертвами: ПВО Украины надо срочно усилить

В Еврокомиссии отреагировали на очередную воздушную атаку РФ на Харьков и область, в результате которых погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий комментарий в X (Twitter) обнародовал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии.

Он отметил, что ЕС оплакивает эти потери вместе с Украиной и подтверждает свою приверженность цели, что все ответственные за такие нападения и военные преступления будут привлечены к ответственности.

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"Подобные неоднократные преступления РФ против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны (ПВО): она спасает жизни и защищает украинские города и села и их население", – подчеркнул Стано.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставка двух систем ПВО Patriot для защиты Харькова принципиально изменила бы ситуацию с безопасностью в городе.

В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 16 получили ранения. Кроме того, 5 гражданских погибли в результате ударов по Купянскому району Харьковской области.

В то же время, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в течение мая Украина получит от Британии сотню ракет для ПВО, и призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи на фоне наступательных действий России на Харьковщине.