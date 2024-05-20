ЄС про атаки РФ по Харківщині із численними жертвами: ППО України треба терміново посилити

В Єврокомісії відреагували на чергову повітряну атаку РФ на Харків та область, внаслідок яких загинуло понад 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

Як пише "Європейська правда", відповідний коментар у X (Twitter) оприлюднив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, це ще один приклад повної зневаги Росії до людського життя, а також варварського характеру її агресії.

Він зазначив, що ЄС оплакує ці втрати разом з Україною та підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

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"Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення", – наголосив Стано.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем ППО Patriot для захисту Харкова принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті.

Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 16 дістали поранень. Крім того, 5 цивільних загинули внаслідок ударів по Куп'янському району Харківщини.

Водночас міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.