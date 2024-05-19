Министр обороны Британии говорит, что за май Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в течение мая Украина получит от Британии сотню ракет для ПВО, и призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи на фоне наступательных действий России на Харьковщине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии The Sun.

Грант Шаппс в очередной раз подчеркнул, что все, что является важным и ценным для западного мира, окажется под угрозой, если бы вторжение в Украину закончилось для Владимира Путина победой.

"События прошлой недели должны стать для Запада тревожным звонком. "Теплые" слова – это недостаточно. Каждое государство, которое ценит свою свободу, должно активизировать усилия и предоставить максимально быстро то, что может предоставить, чтобы ВСУ могли отражать противоправное вторжение", – подчеркнул он.

Реклама:

По его словам, с начала текущего месяца Британия передала Украине 80 ракет для ПВО, и еще 20 должны прибыть до начала июня.

Шаппс добавил, что стоимость британской помощи для Украины в 2024 году составит 3 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, в апреле Великобритания анонсировала рекордный по объему пакет военной помощи для Украины с миллионами патронов, сотнями единиц техники и дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Во время визита в Киев в начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям на территории России.