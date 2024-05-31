Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов их оружием по объектам в РФ

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что США не изменили свою официальную позицию относительно использования Украиной американского оружия по территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы оборонного ведомства, в политике Вашингтона не произошло никаких изменений, и помощь в сфере безопасности, которую тот предоставляет Киеву, должна использоваться внутри Украины.

"И мы не поощряем и не обеспечиваем возможностями атаки внутри РФ. Мы считаем, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, не нацеливаясь на большие геополитические цели в России", – отметила она.

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В то же время Сингх заявила, что если что-то изменится относительно политики Соединенных Штатов в этом вопросе, Вашингтон даст об этом знать.

Накануне издание Politico, ссылаясь на три информированных источника, рассказало, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории России с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.

СМИ ранее писали, что Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

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