Генсек НАТО: Пришло время разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Об этом он сказал в интервью The Economist, сообщает "Европейская правда".

По словам Столтенберга, потребность отмены ограничений особенно острая сейчас, когда бои продолжаются в Харьковской области и линия соприкосновения фактически совпадает с линией границы.

"Пришло время, чтобы союзники рассмотрели возможность отмены определенных ограничений, которые они наложили по использованию предоставленного Украине оружия. Потому что особенно сейчас, когда идут тяжелые бои в Харьковской области, близко к границе, запрет Украине использовать это оружие против законных военных целей внутри России очень затрудняет самозащиту", – заявил генсек НАТО.

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Он отметил, что некоторые союзники уже сняли ограничения, разрешив использование своего оружия, и выразил надежду, что другие также сделают это.

"Нужно помнить, что это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищать себя. И это также означает нанесение ударов по целям внутри российской территории", – подчеркнул генсек НАТО.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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